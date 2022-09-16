أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، وأبرزها مواجهة الهلال والوحدة.

حكام مباريات اليوم

ويدير محمد الحربي مباراة التعاون وضمك على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ويساعده محمد العبكري ومحمد الوحيمر، والحكم الرابع أحمد الرميخاني، وخالد الطريس حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد الشهري.

ويقود محمد السماعيل مباراة أبها والفيحاء على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ويساعده عيسى الخيبري ومفرح آل حسن، محمد أبو شقرة حكمًا رابعًا، رائد الزهراني حكمًا للفيديو، ويساعده محمد المطرودي.

أجنبي يدير مباراة الهلال والوحدة

وتُختتم منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي عند الساعة التاسعة مساء بمواجهة الهلال والوحدة على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

ويتولى طاقم تحكيم برتغالي بقيادة أرتور دياز إدارة مباراة الهلال والوحدة، ويساعده روي ليسينيو وباولو سواريز، والحكم الرابع عبدالله زربان، وحكم الفيديو الروماني أوفيديو هاتيجان، ويساعده خلف الشمري.