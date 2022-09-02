أصبح الإسباني ماركوس ألونسو، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي السابق، قريبًا من الانضمام لنادي برشلونة الإسباني، بعد فسخ العقد مع نادي تشيلسي.

تشيلسي يُعلن رحيل ماركوس ألونسو:

وذكر نادي تشيلسي الإنجليزي في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: “رحل ماركوس ألونسو عن تشيلسي باتفاق متبادل بين الطرفين”.

وتابع تشيلسي في بيانه: “ألونسو أنهى علاقة استمرت 6 سنوات مع النادي، وحصد الكثير من الألقاب، وسجل العديد من الأهداف التي لا تُنسى”.

وقالت صحيفة Sport الإسبانية: إن برشلونة لم يتمكن من تسجيل ألونسو بسبب عدم تسلم رابطة الدوري الإسباني لبطاقة اللاعب من تشيلسي قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية أمس الخميس.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة قرر قيد ألونسو كصفقة انتقال حر حتى يتسنى لـ رابطة الدوري الإسباني قيده حتى وإن كان موعد سوق الانتقالات الصيفية قد تم غلقه.

برشلونة لم يعلن عن الصفقة حتى الآن:

ولم يعلن نادي برشلونة عن تعاقده رسميًّا مع ألونسو حتى الآن، ولكن تُشير التقارير إلى احتمالية الإعلان عن الصفقة، اليوم الجمعة.

وكان نادي برشلونة قد نجح في إعادة لاعبه الإسباني هيكتور بيليرين إلى صفوفه مجددًا، بعد 11 عامًا من رحيله إلى آرسنال الإنجليزي.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قالت في وقت سابق: إن رحيل ألونسو مرهون بنيل تشيلسي 10 ملايين يورو من برشلونة، وهو الأمر الذي رحب به الفريق الكتالوني.