نجح الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة في الفوز على نادي إلتشي بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني موسم 2022/2023.

برشلونة يفوز بثلاثية

وتمكن البارشا من إحراز هدفين بالشوط الأول عبر النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي والهولندي ممفيس ديباي في الدقيقتين الـ34 والـ41.

وفي الشوط الثاني، نجح ليفاندوفسكي في إضافة الهدف الثالث بالدقيقة الـ48.

وحافظ البارشا على الفوز ليصل رصيده من النقاط إلى 16 نقطة في صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا، بينما تجمد رصيد فريق إلتشي عند نقطة في المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

يذكر أن الفريق الكتالوني خسر من نادي بايرن ميونخ الألماني الثلاثاء الماضي بهدفين دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.