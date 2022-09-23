يفكر نادي برشلونة الإسباني في إعادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوفه بعد مرور عام بالكامل على تركه للبارشا وانضمامه لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكانت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية ذكرت أن مطالب النجم الأرجنتيني المبالغ فيها جعلت برشلونة يوافق على رحيله لباريس سان جيرمان.

لابورتا يعتذر لـ ميسي

وبحسب ما ذكره الصحفي الإسباني سيرخي جونزاليس فإن خوان لابورتا رئيس برشلونة تواصل مع النجم الأرجنتيني هذا الأسبوع واعتذر منه وشرح الرئيس أشياء عن طريقة خروجه.

وأضاف أن برشلونة قد لا يفكر في عودة نجمه الأرجنتيني السابق إلا بعد نهاية مونديال قطر.

يذكر أن اسم النجم الأرجنتيني كان ارتبط بالرحيل لنادي إنتر ميامي الأمريكي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.