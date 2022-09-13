انطلقت قبل قليل أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية بمدينة الرياض، التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” تحت رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

أهداف القمة

وتهدف القمة إلى تعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في عدة قطاعات منها الطاقة، الثقافة والتراث، والمدن الذكية، وتنمية القدرات البشرية، والرعاية الصحية، والمواصلات، والبيئة.

ويحضر القمة المقامة في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض تحت شعار “الذكاء الاصطناعي لخير البشرية”، أكثر من 10 آلاف شخص من صناع السياسات والمختصين والمهتمين بالذكاء الاصطناعي في العالم، منهم أكثر من 200 متحدث يمثلون 90 دولة في العالم.

أحدث التقنيات

وستشهد القمة، التي ستستمر أعمالها حتى الخميس المقبل، عرض أحدث الأبحاث والتقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تبادل الخبرات فيما بينهم، واكتشاف الفرص الاستثمارية المرتبطة بأدوات الذكاء الاصطناعي خلال المرحلة المقبلة.