Icon

شهادات عن الملك عبدالعزيز: رزانة وحزم وخطابة Icon نحات يصنع مجسمًا لـ ولي العهد بوزن 92 كجم Icon انطلاق استفتاءات الانضمام لروسيا بـ4 مناطق أوكرانية Icon الإخلاء الطبي ينقل مواطنَين من تايلند للسعودية Icon 10 مشاريع ضخمة تعيد رسم صورة السعودية Icon واس تحصد 3 جوائز تميز Icon قائمة أخضر الصالات بكأس آسيا 2022 Icon راشفورد مرشح لجائزة لاعب الشهر Icon بداية قوية لمدربي الكبار في دوري روشن Icon خالد بن سلمان: وساطة ولي العهد تؤكد تبنيه المبادرات الإنسانية Icon

جديد الأخبار

الرياضة

العالم

حساب المواطن

وظائف

الترفيه

المجتمع

1h

التواصل الحكومي يُطلق سلسلة أطلس السعودية
https://www.almowaten.net/?p=4578457

1h

البكيري يقترح إعادة بطولة كأس المؤسس
https://www.almowaten.net/?p=4578425

1h

الملك سلمان على خطى المؤسس

#اليوم_الوطني_السعودي_92
#هي_لنا_دار #صحيفة_المواطن

https://www.almowaten.net?p=4578289

1h

أرقام محمد العويس مع الأخضر
https://www.almowaten.net/?p=4578397

1h

مبابي يكشف سر تألقه مع فرنسا
https://www.almowaten.net/?p=4578363

2h

شهادات عن الملك عبدالعزيز: رزانة وحزم وخطابة
https://www.almowaten.net/?p=4578267

2h

ياسر الشهراني جوكر الأخضر
https://www.almowaten.net/?p=4578309

2h

إنجاز وطني في اليوم الوطني 🇸🇦💚

"سكاي تراكس" العالمية تتوج #طيران_ناس بجائزة أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط 2022 وذلك للعام الخامس على التوالي، في أهم محفل عالمي في صناعة الطيران.
#اليوم_الوطني_السعودي_92

@flynas

https://www.almowaten.net?p=4578265

2h

سناب شات يمنح السعوديين ميزة جديدة
https://www.almowaten.net/?p=4578277

2h

ميزة جديدة رائعة من واتساب
https://www.almowaten.net/?p=4578147

العالم
حصاد اليوم
في تصريحات غير معهودة من الغرب

برلسكوني يدافع عن بوتين !

2022-09-23 الساعة 6:07
برلسكوني يدافع عن بوتين !
المواطن- الترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

صرح رئيس وزراء إيطاليا الأسبق، سيلفيو برلسكوني تصريحًا غير معهود من قِبل الزعماء الغربيين لا الحاليين أو السابقين، حيث دافع عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعن عمليته العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وقال برلسكوني لمحطة تلفزيون راي الإيطالية العامة: إن كل ما كان يتطلبه الأمر لمنع دخول روسيا لأوكرانيا، هو وضع مسؤولين محترمين في كييف، وقد دُفع بوتين دفعًا للدخول في هذه الحرب. واستخدم رئيس وزراء إيطاليا الأسبق الصياغة الروسية الرسمية قائلًا: إن الشعب الروسي وحزبه ووزراءه وبوتين تم استفزازهم لتنفيذ العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. برلسكوني يدافع عن بوتين ! - المواطن

من هو سيلفيو برلسكوني؟

سيلفيو برلسكوني هو رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، وينتمي حزبه فورزا إيطاليا إلى ائتلاف يميني، ومن المتوقع أن يفوز في الانتخابات العامة يوم الأحد المقبل، وعلاوة على ذلك، فهو صديق قديم لبوتين ووصف علاقته به ذات مرة بأنه مثل الأخ الأصغر. رئيس وزراء إيطاليا الأسبق يدافع عن بوتين  ومن المرجح أن تثير تعليقات برلسكوني قلق الحلفاء الغربيين، وقد قال أيضًا: إن خطة روسيا كانت في الأصل هي دخول كييف لأسبوع، واستبدال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ حكومة تشكل مسؤولين محترمين والخروج في غضون أسبوع فقط. وقال برلسكوني (85 عامًا): لم أفهم سبب انتشار القوات الروسية في جميع أنحاء أوكرانيا، وكان يجب في رأيي أن يظلوا فقط حول كييف. وأضاف أيضًا: إن قرار موسكو بالدخول لأوكرانيا جاء استجابة لنداء من الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، حيث ذهب قادتهم إلى الكرملين وأخبروا بوتين مباشرة بالدفاع عنهم. رئيس وزراء إيطاليا الأسبق يدافع عن بوتين  وواجهت تلك التصريحات انتقادات شديدة في إيطاليا، وقال زعيم الحزب الديمقراطي اليساري الوسط، إنريكو ليتا: هذه كلمات فاضحة وخطيرة للغاية، وإذا كانت نتيجة الانتخابات المقبلة مواتية لليمين، فسيكون بوتين بذلك أسعد شخص. وقال زعيم حزب الوسط، كارلو كاليندا، وهو مرشح آخر في الانتخابات: تحدث برلسكوني أمس مثل بوتين، وهو أمر خطير.

هدف بوتين حاليًّا:

ويُذكر أن بوتين قد أعلن أن الهدف الرئيسي حاليًّا هو تأمين أراضي منطقة دونباس الأوكرانية التي يسيطر عليها جزئيًّا انفصاليون موالون لروسيا.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
إنّضم الى المحادثة
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النصر يغلي
الرياضة

النصر يغلي

الرياضة
وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء في تخصصي...
المراسلون

وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء في تخصصي...

المراسلون
تعريف طالبات عسير بـ150 وظيفة في مشروع...
أخبار 13 منطقة

تعريف طالبات عسير بـ150 وظيفة في مشروع...

أخبار 13 منطقة
عبدالله بن زنان: النصر تقدم باحتجاج لحفظ...
الرياضة

عبدالله بن زنان: النصر تقدم باحتجاج لحفظ...

الرياضة
السيستاني: تشكيل الحكومة العراقية تأخر طويلا والصدر...
العالم

السيستاني: تشكيل الحكومة العراقية تأخر طويلا والصدر...

العالم
نزاهة تنفي وجود خلل بإحدى شحنات لقاح...
جديد الأخبار

نزاهة تنفي وجود خلل بإحدى شحنات لقاح...

جديد الأخبار
#طريق_الموت_حايل_الشملي يواصل حصد الأرواح : وفاة معلم...
جديد الأخبار

#طريق_الموت_حايل_الشملي يواصل حصد الأرواح : وفاة معلم...

جديد الأخبار
مدرب الأرجنتين يترك منصبه عقب نهائي كأس...
كأس العالم

مدرب الأرجنتين يترك منصبه عقب نهائي كأس...

كأس العالم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه