يعاني البرلمان البريطاني من ارتفاع كلفة التدفئة بسبب أزمة الطاقة، وعلى إثره يعتزم تركيب مضخات كهرومائية لتوليد الطاقة.

تركيب توربينات كهرومائية:

واقترح رئيس مجلس العموم ليندسي هويل، تركيب توربينات كهرومائية تولد الطاقة لقصر وستمنستر، لخفض الفواتير.

ونقلت “روسيا اليوم”، عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن النواب البريطانيين يريدون أن يحذوا حذو الملكة إليزابيث الثانية، التي قامت بتركيب مثل هذه الوحدة في قلعة بالمورال بإسكتلندا.

منطقة ضحلة بجوار البرلمان:

وقال الخبير نيل كرمود: إن البرلمان لن يتمكن من تنفيذ هذه الفكرة؛ نظرًا لأن منطقة نهر التايمز المجاورة للبرلمان ضحلة جدًّا.

وأضاف: “من غير المرجح أن تولد التوربينات طاقة كافية لغلي الماء”.

إغلاق المصانع والمتاجر:

وكانت صحيفة “ديلي ميل” كشفت في وقت سابق، أنه يمكن إجبار المصانع والمتاجر والمطاعم على الإغلاق؛ وذلك بسبب أزمة فواتير الطاقة في بريطانيا.