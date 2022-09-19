أعلن برنامج العمل عن بعد، التابع “التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”، عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة ، من مختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه:.
المسميات الوظيفية :
- كاتب بيانات عملاء
- كاتب موارد بشرية
- أخصائي مشتريات
- مندوب مشتريات
- اختصاصي تسويق
- مندوب مبيعات
- مدير عمليات موارد بشرية
- أمين مخزن
- مستشار قانوني – النظم العامة
- خدمة عملاء
- وغيرها
رابط التقديم
وللاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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