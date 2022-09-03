كشف برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، عن أن التقدم بطلب الابتعاث متاح للموظف في القطاع العام أو المدني أو العسكري، وذلك عند انطباق الشروط العامة للابتعاث والشروط الخاصة للمسار.

وقال البرنامج في رده على عدد من الاستفسارات إنه يمكن لابن أو ابنة أو زوج أو زوجة الموفدين في إحدى دول الابتعاث، التقديم على أحد المسارات وفقًا لشروط وضوابط المسار الذي يرغب التقديم عليه.

وأكد أنه لا يُشترط عمر محدد للمتقدمين، لافتًا إلى أنه يمكن للدارس على حسابه الخاص، التقديم للبرنامج وفق اشتراطات البرنامج العامة والخاصة بالمسار.