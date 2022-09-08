سلم برنامج سكني 324 وحدة سكنية للأسر السعودية المستفيدة من مشروع شمس الديار شمال الرياض، وذلك بعد انتهاء أعمال البناء واكتمال إيصال الخدمات والبنية التحتية للمشروع الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، في إطار حرص البرنامج على تسليم الوحدات للمستفيدين فور الانتهاء منها، سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول العام 2030.

مشروع شمس الديار

ويقع مشروع شمس الديار شمال الرياض في بيئة سكنية تراعي توفر مواقع مخصّصة للمرافق الخدمية المتنوعة كالمدارس والمساجد والأماكن الترفيهية والحدائق والمسطحات الخضراء، في إطار الاهتمام بتوفير جودة حياة متكاملة تلبّي تطلّعات الأسر السعودية، ويوفر المشروع 503 وحدة سكنية على مساحة تصل إلى 343,478 م2.

وتحظى الضواحي السكنية الكبرى التي تطورها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص بتوفر العناصر الأساسية المتنوعة من حيث المرافق والتخطيط العمراني وتوفير أسلوب حياة مناسب للأسر السعودية، ضمن نماذج سكنية متنوعة تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس بمواصفات ومساحات مختلفة وتصاميم عصرية تلبي رغبات واحتياجات المستفيدين.

يذكر أن برنامج سكني أتاح عددا من باقات الدعم الاختيارية الجديدة ضمن حلوله وخياراته المقدمة للأسر السعودية، ليصل عدد الخيارات السكنية والتمويلية إلى 9 خيارات شملت (باقة الدعم المقدم، باقة الإيجار، باقة الأثاث، باقة البناء الذاتي، وباقة تجديد المسكن)، حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولا مرنة ومتعددة، عبر تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة أو تحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين.

خدمات برنامج سكني

ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط، أو بالاتصال بالرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة عن جميع الاستفسارات، إلى جانب تطبيق “سكني” للأجهزة الذكيّة، أو زيارة مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.