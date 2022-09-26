برنت دون 85 دولاراً لأول مرة في 2022

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، ليهبط خام برنت إلى ما دون 85 دولاراً لأول مرة منذ بداية 2022. ويتوقع أن يجد النفط الخام بعض الدعم بعد أن عززت روسيا قواتها للحرب على أوكرانيا ومن المقرر أن تدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ في ديسمبر بحسب رويترز، خاصة مع ارتفاع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاماً اليوم. سوق الأسهم وبالأمس، أغلق مؤشر البورصة السعودية منخفضا 2.6%، ليصل إلى 11161.4 نقطة، متأثرا بموجة الانخفاض في الأسواق العالمية وهبوط أسعار النفط. الأسواق الأمريكية وهوت الأسواق الأمريكية والأوروبية يوم الجمعة بسبب مخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي جراء الزيادات الحادة في أسعار الفائدة. وتراجعت أسعار النفط بنحو 5%، أيضا إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر، مع وصول الدولار إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين وسط مخاوف من أن يدفع ارتفاع أسعار الفائدة الاقتصادات الكبرى إلى الركود، وهو ما يقلل الطلب على النفط.

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