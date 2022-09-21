قفزت أسعار النفط بأكثر من 2% الأربعاء، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة جزئية للجيش بما يشكّل تصعيدًا للحرب في أوكرانيا؛ مما أثار مخاوف من حدوث المزيد من النقص في إمدادات النفط والغاز.

مخاوف:

ووسط مخاوف من اضطراب إمدادات الخام، سجلت أسعار النفط، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء بنحو 3%؛ حيث ارتفع الخام العالمي “برنت” فوق مستوى 93 دولارًا للبرميل.

غرب تكساس:

وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط”، بحلول الساعة 10:42 بتوقيت موسكو، عند 86.32 دولارًا للبرميل، بارتفاع نسبته 2.84% عن سعر الإغلاق السابق.

وتم تداول العقود الآجلة للخام العالمي “برنت” عند 93.13 دولارًا للبرميل، بزيادة نسبتها 2.77% عن سعر التسوية السابق.