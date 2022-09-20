وثق مقطع فيديو متداول، الرعد والبرق الذي أضاء سماء منطقة جازان.

بروق في سماء جازان

وأطلق مغردون وسمًا بعنوان “جازان الآن”، موثقين عددًا من الفيديوهات التي تظهر البروق الذي أضاء سماء جنوب الطوال بجازان، والذي صاحبه رياح نشطة وأمطار غزيرة.

أمطار ورياح نشطة

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر تقريرًا أمس الاثنين عن حالة الطقس بجازان، والذي تضمن توقعات بهطول أمطار وتكون سحب رعدية عليها، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على مدينة جيزان، و محافظات الحرث، والدائر، و الريث، والعارضة، و العيدابي، وفيفا، و هروب، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والدرب، وبيش، وفرسان، و مركز الفطيحة.