بروق قوية بين رجال ألمع والدرب

#السعودية

شاهد قوة البروق والصواعق مساء اليوم صواعق قويه بين رجال المع والدرب .. سبحان الله العظيم#اليوم_الوطني٩٢ pic.twitter.com/MkeHBu99TW — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) September 23, 2022

قوة البروق:

أمطار رعدية:

شهدت محافظتا رجال ألمع بمنطقة عسير والدرب في جازان، صواعق بروق قوية أضاءت سماء المنطقتين.وأظهر مقطع فيديو متداول، قوة البروق التي أضاءت السماء في المنطقتين.وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية على منطقتي جازان وعسير مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية.