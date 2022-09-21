وسط تصاعد التحذيرات الأوروبية من مخاطر تصعيد الصراع الروسي الأوكراني لاسيما بعد إعلان موسكو التعبئة الجزئية في جيشها، رأى وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن “قرار التعبئة هذا من أجل القتال في أوكرانيا يعد اعترافاً صريحاً من فلاديمير بوتين بأن غزوه فشل”.

سوء قيادة:

كما أضاف والاس في بيان، اليوم الأربعاء، أن “الرئيس الروسي ووزير دفاعه أرسلا عشرات الآلاف من مواطنيهم إلى حتفهم نتيجة سوء الإعداد والقيادة”.كذلك اعتبر أنه “لا يمكن لأي قدر من التهديدات والدعاية أن يخفي حقيقة أن القوات الأوكرانية تربح هذه الحرب، وأن المجتمع الدولي متحد وأن روسيا أصبحت منبوذة عالمياً”.

إعلان التعبئة:

أتى ذلك، بعدما أعلن بوتين بوقت سابق اليوم التعبئة الجزئية، ملوحاً بأن بلاده جاهزة لاستعمال كافة الوسائل ومن ضمنها أسلحة الدمار الشامل للدفاع عن سيادتها وأمنها.