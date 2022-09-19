قرر عدد كبير من البريطانيين التخييم وسط الطريق، وذلك لمتابعة جنازة الملكة إليزابيث اليوم الاثنين.

وتعم أنحاء المملكة المتحدة مشاعر حزن على وفاة الملكة، البالغة من العمر 96 عاماً.

موكب نعش الملكة

وقالت إحدى المواطنات البريطانيات إنها جاءت ونصبت خيمتها من أجل متابعة الجنازة، على بعد أمتار من المكان الذي سيمر فيه النعش: ”نحن نحب الملكة حبًا جمًا، ويعتقد باقي أفراد العائلة أننا مجانين، لكن لا يهم“.

وفي محيط التخييم في شارع ”ذا مول“، توجد مراحيض قريبة، وتوفر خيمة الكريم الواقي من الشمس والشاي الساخن، كما تتوافر مياه الشرب في منتزه قريب.