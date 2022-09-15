أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بشرى سارة بشأن فيروس كورونا، مؤكدًا أن نهاية الوباء باتت وشيكة.

أدنى وفيات منذ 2020

وقال جيبريسوس إن عدد وفيات كورونا حول العالم الأسبوع الماضي هو الأدنى في الجائحة منذ مارس 2020، وهو ما يمكن أن يمثل نقطة تحول في التفشي العالمي للعدوى.

وأضاف في مؤتمر صحفي بجنيف، أن العالم لم يكن أبدًا في موقع أفضل لمنع كوفيد-19، لافتًا “لم نصل إلى هناك بعد لكن النهاية وشيكة”.

حان وقت عبور خط النهاية

وتابع “الآن هو أسوأ وقت للتوقف عن الجري. الآن هو وقت الجري بشكل أسرع والتأكد من عبورنا خط النهاية وحصد ثمار عملنا الشاق”.

وكانت الصحة العالمية قالت في تقريرها الأسبوعي عن كورونا، إن الوفيات تراجعت بنسبة 22 في المائة خلال الأسبوع الماضي، لأكثر من 11 ألف وفاة سجلت عالميا.

وسجلت أيضا 3.1 ملايين حالة جديدة، بانخفاض 28 بالمائة، ليستمر انخفاض بدأ منذ أسابيع في كل أنحاء العالم.

لكن المنظمة حذرت من أن التراخي في فحص ومتابعة كورونا في العديد من الدول يعني أن العديد من الحالات لن تسجل أو تلاحظ.

تحذير من خطر السلالات المتحورة

وأوضح تيدروس “إذ لم ننتهز الفرصة الآن، فنحن نخاطر بمزيد من السلالات المتحورة، بالمزيد من الوفيات، بالمزيد من التعطل، والمزيد من الارتباك.”