وضع كل من الهلال والشباب بصمة خاصة لهما في منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين التي اختُتتمت مبارياتها أمس الجمعة.

أول ظاهرة في الجولة الرابعة هي استمرار الصدارة المشتركة بين الشباب والهلال بعدما حقق كل منهما الفوز الرابع له في سباق البطولة وتغلب الشباب بهدف على العدالة فيما فاز الهلال على الوحدة بثلاثية.

كذلك سُجل 18 هدفًا في 8 مباريات بمعدل تهديفي 2.1 هدف في المباراة الواحدة وهو ما يعبر عن تراجع في المعدل التهديفي وسيطرة النزعة الدفاعية وكان النصر الأكثر تسجيلا بـ 4 أهداف.

نتائج مباريات الجولة الـ4 بـ دوري روشن

وبدأت مباريات الجولة الرابعة من دوري المحترفين الأربعاء الماضي بفوز الطائي على الفتح بهدف دون رد، وفوز الشباب على العدالة بهدف دون رد.

وفي أول أمس الخميس “فاز النصر على الباطن برباعية دون رد، فاز الاتحاد على الخليج بثنائية دون رد، فاز الرائد على الاتفاق بثنائية مقابل هدف”.