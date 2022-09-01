احتفلت الملكة رانيا العبدالله زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بعيد ميلادها الـ 52، وسط أجواء أسرية هادئة.

ونشرت الملكة رانيا صورة تجمعها بأبنائها عبر حسابها الرسمي بتويتر، قائلة: “فرحانة فيكم، ما في أحلى من هيك عيد ميلاد بوجودكم حولي”.



وبدوره اختار ولي العهد الأردني ​الأمير الحسين بن عبدالله الثاني​، تهنئة والدته، من خلال مشاركة صورة لها أثناء وجودها في المطبخ كاتبًا: “دوما الأم الحنونة رغم انشغالاتك… أمي الغالية، كل عام وأنتِ بخير وأسأل الله أن يحفظكِ ويرعاكِ”.

كما قدم كثير من الأردنيين تهنئتهم للملكة رانيا، متمنين لها طول العمر والهناء.

الملكة رانيا

ولدت الملكة رانيا في 31 أغسطس 1970، في الكويت لأب وأم من أصل فلسطيني، وتزوجت من الأمير –آنذاك- عبدالله الثاني ابن الحسـين في 1993م، ثم تسلم سلطاته الدستورية، ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، في 7 فبراير عام 1999.

وقد رزقا بأربعة من الأبناء هم: الأمير الحسين، ولي العهد الأردني، والأميرة إيمان والأميرة سلمى والأمير هاشم.

قبول عربي وعالمي

وتحظى الملكة رانيا بقبول عربي وعالمي واسع، باعتبارها إحدى مناصرات نشر التسامح والتعاطف، وبذل الجهود لمواجهة الصور النمطية تجاه العرب والمسلمين.

كما نشط دورها في الأردن بشكل واضح من خلال جهودها في مجالات تطوير النظام التعليمي الحكومي، وتمكين المجتمعات والنساء، وحماية الأطفال والأسر، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا والريادة من خلال المجتمع وخصوصًا بين الشباب.