طمأن بطل الراليات يزيد الراجحي محبيه بعد اشتعال سيارته خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للراليات في بولندا، مؤكداً أنه بخير وعافية.

يزيد الراجحي يطمئن محبيه

وقال البطل يزيد الراجحي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الحمد لله قدر الله وما شاء فعل بسبب خلل فني تم احتراق سيارتي في جولة باها بولندا من كاس العالم للراليات الصحراوية وأبشركم أنا والمساعد بخير وصحة وسلامه وأشكر كل من سأل أو دعا لي وأعتذر لمن لم أستطع الرد عليهم والله لا يريكم مكروهاً في عزيز وغالي”.

تغريدات تضامن مع البطل الراجحي

وغرد الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز بعد الحادث بقوله “الحمدلله على سلامتكم حفظكم الله وحفظ لكم أحبابكم”.

وقال المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه “سلامات وما تشوف شر يا بطل ومعوض خير”.

وتفاعل عبدالله السبع مع التغريدة بقوله “الحمدلله على السلامة”.

سلامتك يا بو محمد وبالحديد ولا فيك

وقال مبارك آل مبارك “الحمدلله على سلامتك يا بو محمد وبالحديد ولا فيك”.

وتفاعل هلال البلوي مع تغريدة الراجحي بقوله “الحمد لله على سلامتك ابو محمد”.

قدر الله وما شاء فعل

وفي وقت سابق أكد البطل العالمي يزيد الراجحي جاهزيته التامة للجولات المتبقية من البطولات الأخرى التي يشارك فيها بجانب كأس العالم كبطولة العالم للراليات الصحراوية الـ W2RC بجولتين متبقيتين في إسبانيا والمغرب وبطولة تويوتا السعودية التي ستنطلق أولى جولاتها في سبتمبر من منطقة عسير.

ووجه الراجحي شكره الخاص للشريك الاستراتيجي والوكيل الحصري لشركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية، شركة عبد اللطيف جميل للسيارات على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية.

وقال الراجحي: “أتطلع لخوض سباق بولندا، وكالعادة ستكون المنافسة محتدمة بيني وبين أصحاب الأرض ومع أنني متقدم بفارق مريح في الترتيب العام لكأس العالم إلا أنني سأبذل قصارى جهدي مع مساعدي مايكل أور حيث سنتبع الإستراتيجية والتخطيط المناسبين لنا سائلين الله أن يجعل التوفيق حليفنا”.