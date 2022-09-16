تحدث الدكتور أيمن مطهر، بطل فيلم كيان، عن كواليس المشاركة في الفيلم، الذي تم طرحه بدور العرض السينمائي أمس الخميس، بعدما حصل على عرضه العالمي الأول بالدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر.

#النشرة_الفنية | بطل فيلم "كيان" أيمن مطهر: كطبيب أسنان لم تواجهني أي صعوبات في ممارسة التمثيل.. ورؤية 2030 مكنتنا من العمل في مجالات عدة#الإخبارية pic.twitter.com/McTDgeB7RJ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 16, 2022

وقال أيمن مطهر خلال حديثه لقناة الإخبارية: “الفيلم تجربة جديدة حاولنا نقدم من خلاله تجربة رعب مختلفة، لكنه رعب سيكولوجي وليس دمويًّا مثل ما هو متعارف، والحمد لله كل الناس اللي راحت مصدومة وخايفة وتشبعت فنيًّا، وهذا أكبر نجاح بالنسبة لي”.

لم أجد صعوبة في التوفيق بين الطب والتمثيل:

أما عن كيفية توفيقه بين مهنة الطب وهواية التمثيل، أكد مطهر أنه لا يجد أي صعوبة في التوفيق بين الاثنين، قائلًا: “صراحة نحن نعيش عصرًا ذهبيًّا ضمن رؤية 2030 والتي فتحت لنا مجالات كبيرة”.

وأضاف: “كنت أشارك في مسرح الجامعة بجازان وكنت طبيبًا أيضًا لذا أحبب المجالين، وأحاول أن أرتب وقتي بينهما وأخطط وأخلص في الجانبين، ولم أشعر بأي تعارض بينهما.

وأشار إلى أن الفيلم نال العديد من الجوائز، بالإضافة إلى عرضه مؤخرًا في مهرجان الأفلام السعودية بالدورة الثامنة في الشرقية.

وجدير بالذكر أن أيمن مطهر هو طبيب أسنان وممثل ومخرج مسرحي وأحد مقدمي برنامج شباب هب والذي يُعرض على قناة MBC.