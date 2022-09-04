يتواجد اللاعب سالم الدوسري في التشكيلة الأساسية لنادي الهلال لمواجهة نادي الفتح بعد قليل في الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتم تقديم موعد مباراة الهلال والفتح، بسبب مواجهة أزرق الرياض لنادي الزمالك المصري في بطولة كأس سوبر لوسيل مساء يوم الجمعة المقبلة.

سالم الدوسري أساسيًا

وكانت بعض التقارير ذكرت أن الدوسري مصاب ولن يشارك أمام الفتح والزمالك، لكن المدرب الأرجنتيني رامون دياز دفع به أمام الفتح ليشارك مع ” عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، محمد جحفلي، علي البليهي، ناصر الدوسري، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، أندري كاريلو، موسى ماريجا، لوسيانو فييتو”.

وتنطلق المباراة مساء اليوم في تمام السادسة والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وتُنقل المباراة عبر قناتي SSC1 HD و SSC5 SD.

وكان نادي الهلال فاز على الخليج والفيحاء في أول جولتين حاصدًا ست نقاط، بينما خسر الفتح من التعاون في الجولة الأولى وفاز على نادي الباطن بخماسية في الجولة الثانية.

مواجهة مرتقبة بين الزمالك والهلال

ويستعد الهلال لمواجهة الزمالك في ملعب ” لوسيل” الملعب الذي تُقام عليه المباراة الافتتاحية لـ مونديال قطر 2022 في الدوحة في نوفمبر المقبل.