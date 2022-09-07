وصل أول معتمر عراقي بسيارته الخاصة إلى أراضي المملكة، عبر منفذ جديدة عرعر بعد السماح له بذلك لأول مرة منذ عام 1990.

#العربية تلتقي أول معتمر قادم بسيارته الخاصة من #العراق إلى #السعودية عبر منفذ #جديدة_عرعر بعد السماح بذلك لأول مرة منذ عام 1990

عبر :@jazaa33 pic.twitter.com/UF0FnxYX5U — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 6, 2022

والتقت قناة “العربية”، مع العراقي أحمد أكرم سلمان، والذي يعتبر أول مواطن عراقي يدخل الأراضي السعودية بعد انقطاع دام 30 عامًا.

تعامل راق ودخول بسهولة

وأكد أنه دخل أرض المملكة بكل سهولة ويسر، وسط تعامل راقِ من قبل الموظفين السعوديين في المنافذ، لافتًا إلى أنه سيتوجه أولًا إلى المدينة المنورة، ثم مكة لأداء مناسك العمرة، وعقب ذلك سيقوم بجولات سياحية لرؤية جمال محافظات المملكة.

شكر المملكة

ووجه الشكر للمملكة شعبًا وحكومة، على كل الإنجازات والتسهيلات التي قدمتها للمعتمر العراقي.