أعربت جماهير نادي الاتحاد عن تقديرها وسعادتها بعمل مجلس إدارة أنمار الحائلي بعد قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي، بتعليق عقوبة المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وأكد نادي الاتحاد تلقيه، اليوم الأربعاء، خطابًا من مركز التحكيم الرياضي السعودي يفيد بتعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحق اللاعب المغربي بعد أن كان موقوفًا لمدة 4 أشهر، مما يحق له المشاركة مع الفريق من المباراة المقبلة.

عمل جيد من إدارة نادي الاتحاد:

أثنت جماهير النادي على عمل إدارة أنمار الحائلي مع مطالب بالتجديد لهم من قبل الجمعية العمومية للنادي لمدة 4 سنوات مقبلة في ظل عملهم القوي بالدفاع عن حقوق النادي.

وكانت لجنة الاحتراف قد أعلنت عن إيقاف المهاجم المغربي لمدة 4 أشهر بداية من يوم 2 أغسطس وحتى الثاني من ديسمبر المقبل، كما تم تغريمه 300 ألف ريال، بجانب عقوبات أخرى ضد حامد البلوي ومشعل السعيد.

وجاءت عقوبات لجنة الاحتراف، بسبب شكوى النصر ضد حمدالله ومسؤولين اتحاديين، للتفاوض معه خلال سريان عقده، وقدمت تسجيلات تؤكد ذلك.

الاتحاد سيواجه الرائد بعد غد في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين بوجود حمدالله مع العميد.

يذكر أن العميد كان فاز على نادي العدالة بالجولة الأولى، ثم تعادل مع نادي الاتفاق بالجولة الثانية.

وكان العميد خسر لقب الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الماضي في الجولة الأخيرة لصالح نادي الهلال.