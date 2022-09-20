بعد ظهوره على كرسي متحرك.. تايسون يفصح عن طبيعة مرضه | صحيفة المواطن الإلكترونية

كشف بطل العالم السابق في الوزن الثقيل بالملاكمة، مايك تايسون، سبب ظهوره على كرسي متحرك الشهر الماضي، ليتصدر محركات البحث في العالم بعد انتشار صور له في مطار ميامي جالسًا على كرسي متحرك وممسكًا بعكاز في يده.

وأخيرًا خرج تايسون عن صمته وأفصح عن طبيعة مرضه، موضحًا أنه

كان يعاني من عرق النسا

، الأمر الذي جعله يجلس على كرسي متحرك عندما التقطت له الصورة التي أثارت تكهنات حول وضعه الصحي.