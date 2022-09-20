 بعد ظهوره على كرسي متحرك.. تايسون يفصح عن طبيعة مرضه | صحيفة المواطن الإلكترونية
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صورته أثارت تعاطف الكثيرين

بعد ظهوره على كرسي متحرك.. تايسون يفصح عن طبيعة مرضه

2022-09-20 الساعة 11:51
في العالم, حصاد اليوم
 
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بعد ظهوره على كرسي متحرك.. تايسون يفصح عن طبيعة مرضه - المواطن
المواطن-متابعة


كشف بطل العالم السابق في الوزن الثقيل بالملاكمة، مايك تايسون، سبب ظهوره على كرسي متحرك الشهر الماضي، ليتصدر محركات البحث في العالم بعد انتشار صور له في مطار ميامي جالسًا على كرسي متحرك وممسكًا بعكاز في يده.

بعد ظهوره على كرسي متحرك.. تايسون يفصح عن طبيعة مرضه - المواطن

يعاني من عرق النسا

وأخيرًا خرج تايسون عن صمته وأفصح عن طبيعة مرضه، موضحًا أنه كان يعاني من عرق النسا، الأمر الذي جعله يجلس على كرسي متحرك عندما التقطت له الصورة التي أثارت تكهنات حول وضعه الصحي.
بعد ظهوره على كرسي متحرك.. تايسون يفصح عن طبيعة مرضه - المواطن

وقال تايسون، إن معاناته من عرق النسا سببت له آلامًا جعلته غير قادر على الكلام، مضيفًا :”أعاني من عرق النسا بين الحين والآخر، وعندما يشتد الألم أعجز عن الكلام. أشعر بتحسن الآن وصحتي جيدة”.

وأضاف في مقابلة مع قناة “نيوزماكس تي في”: “يؤثر المرض على النهايات العصبية في جسمي، وأعتقد أن الحالة ناجمة عن مضاعفات بمنطقة الظهر”.
وفي عام 2005، أجبر تايسون على ترك حلبات الملاكمة وذلك بسبب مشاكل في منطقة الظهر.
وفي وقت سابق صرح، بإدراكه بحقيقة وضعه الصحي، واعتقاده بأنه لن يعيش طويلًا.


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