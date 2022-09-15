بعد محاولة اغتياله.. بوتين يصل إلى سمرقند للمشاركة في قمة شنغهاي للأمن | صحيفة المواطن الإلكترونية

كما ذكرت الوكالة أنه من المقرر أن يشارك بوتين، غدًا الجمعة، في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، والتي يتحدث فيها عن رؤيته للمهام التي تواجهها المنظمة، كما سيقترح عددًا من الإجراءات لتحسين نشاطها.

كما سيجري بوتين في اليوم نفسه محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الأذري إلهام علييف.

محاولة اغتيال يوتين

يأتي ذلك بعد نجاة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تعرضه لمحاولة اغتيال، أمس الأربعاء، بحسب صحيفة “ذا إيريش صن” الأيرلندية نقلًا عن مصادر وصفتها بالمطلعة.