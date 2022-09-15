 بعد محاولة اغتياله.. بوتين يصل إلى سمرقند للمشاركة في قمة شنغهاي للأمن | صحيفة المواطن الإلكترونية
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الخميس 15 سبتمبر 2022
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عقد عددًا من الاجتماعات الثنائية

بعد محاولة اغتياله.. بوتين يصل إلى سمرقند للمشاركة في قمة شنغهاي للأمن

2022-09-15 الساعة 11:59
في العالم, حصاد اليوم
 
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بعد محاولة اغتياله.. بوتين يصل إلى سمرقند للمشاركة في قمة شنغهاي للأمن - المواطن
المواطن-متابعة


وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سمرقند الأوزبكية، صباح اليوم الخميس، للمشاركة في قمة قادة دول منظمة شنغهاي للأمن في أوزبكستان، ويعقد عددًا من الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف حسبما أعلنت وكالة الأنباء الروسية “تاس”.ومن المقرر أن يجري الرئيس الروسي مجموعة محادثات مع رئيس تركمانستان سيردار بيردي محمدوف والرئيس الأوزبكي شوكت ميرضائيف والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف والرئيس الصيني شي جين بينج، وبالإضافة إلى ذلك ستعقد قمة ثلاثية بين روسيا ومنغوليا والصين اليوم.

كما ذكرت الوكالة أنه من المقرر أن يشارك بوتين، غدًا الجمعة، في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، والتي يتحدث فيها عن رؤيته للمهام التي تواجهها المنظمة، كما سيقترح عددًا من الإجراءات لتحسين نشاطها.

كما سيجري بوتين في اليوم نفسه محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الأذري إلهام علييف.

محاولة اغتيال يوتين

يأتي ذلك بعد نجاة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تعرضه لمحاولة اغتيال، أمس الأربعاء، بحسب صحيفة “ذا إيريش صن” الأيرلندية نقلًا عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

وذكرت مصادر مقربة من بوتين أن السيارة الليموزين الخاصة بالرئيس الروسي تعرضت لهجوم بقنابل من جهة الإطار الأمامي الأيسر للسيارة تلاه تصاعد “دخان كثيف”، مؤكدة أنه تم تأمين بوتين ولم يلحق به أي ضرر، في حين بدأت عملية اعتقالات متعددة من جهاز الأمن المسؤول عن حراسته.

 

 

 


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