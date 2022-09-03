أعلن المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى المتوقعة، اليوم السبت، على مدن المملكة.

وتسجل مدينة حفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ45 مئوية، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة 17 درجة مئوية.

درجات الحرارة الكبرى

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كما يلي: حفر الباطن 45 درجة مئوية، والدمام والأحساء ورفحاء 44، والعلا والخرج 43، ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وعرعر وسكاكا والقريات 42 مئوية، أما بريدة وطريف والمجمعة فتسجل 41 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

وعن درجات الحرارة الصغرى، فهي كما يلي: أبها 17 درجة مئوية، الباحة 19، بيشة 22، ونجران 23 درجة مئوية.

هطول أمطار رعدية

وفي سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك.