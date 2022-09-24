بكاء نادال وفيدرر يخطف الأنظار

تعليق نادال

خطف نجما التنس، السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافائيل نادال الأضواء أمس الجمعة، بعد بكاء الثاني على اعتزال الأول للعبة التنس وكانت المباراة الختامية للنجم السويسري أمس.وخاض فيدرر مباراته الأخيرة في عالم الكرة الصفراء مع النجم الإسباني كثنائي حيث خسرا مباراة الزوجي في بطولة كأس ” لافر” للتنس وبكى فيدرر أثناء توديعه للجماهير بينما بكى لاعب التنس الإسباني لتوديعه زميله ومنافسه القوي على مدار سنوات بعالم الكرة الصفراء.وقبل مباراة أمس، كان اللاعب السويسري فيدرر أعلن اعتزاله لعبة كرة التنس بعد 24 عامًا قضاها في المستوى الاحترافي حقق خلالها العديد من الإنجازات التاريخية في اللعبة.وكان نادال علق على اعتزال روجيه فيدرر قائلًا: ” جزء مهم من حياتي سيمضي لقد كنا معًا خلال سنوات طويلة وتشاركنا العديد من اللحظات المميزة”.