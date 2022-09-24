بكاء نادال وفيدرر يخطف الأنظار

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وخاض فيدرر مباراته الأخيرة في عالم الكرة الصفراء مع النجم الإسباني كثنائي حيث خسرا مباراة الزوجي في بطولة كأس ” لافر” للتنس وبكى فيدرر أثناء توديعه للجماهير بينما بكى لاعب التنس الإسباني لتوديعه زميله ومنافسه القوي على مدار سنوات بعالم الكرة الصفراء.
If there's one thing you watch today, make it this.#LaverCup | @rogerfederer pic.twitter.com/Ks9JqEeR6B— Laver Cup (@LaverCup) September 23, 2022