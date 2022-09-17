تعتبر بلدة الكلابية القديمة المطمورة بالرمال بالكامل، من البلدات التاريخية التي تبعد عن وسط الخفوف 15 كيلومترًا، وهي من أقدم البلدات في تاريخ الأحساء حيث يزيد عمرها على 300 عام.

تاريخ مميز لبلدة الكلابية:

وحسب تقرير لقناة “الإخبارية”، قال أحد المواطنين: إن بلدة الكلابية يتواجد بها بقايا عين قصر بنت قنيص، وقلعة بُنيت على جانبها لأغراض الأمن حيث كان الحراس يتواجدون بها من أجل عدم دخول قطاع الطرق، لتصبح بعد ذلك مطمورة بالرمال.

أول جمعية لتطوير الأحياء بالكلابية:

وتم إنشاء أول جمعية في الأحساء والثانية في المملكة لتطوير خدمة الأحياء بوسط الكلابية، حيث تخدم بلدة الحليلة والمقدام والأحياء المجاورة لها، كما توجد بالبلدة مدارس ومستشفيات.