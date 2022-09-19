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8h

عرض بحري لحرس الحدود بجازان
https://www.almowaten.net/?p=4579745

9h

ولي العهد يلتقي مسؤولين أمريكيين

#محمد_بن_سلمان
#صحيفة_المواطن

https://www.almowaten.net?p=4579659

9h

منتخب البرازيل يُسقط غانا بثلاثية
https://www.almowaten.net/?p=4579573

9h

منتخب مصر يهزم النيجر بثلاثية
https://www.almowaten.net/?p=4579541

9h

مشاركة العرضة السعودية خلال الاحتفال بـ #اليوم_الوطني_السعودي_92  بمركز الأمير سلطان محافظة #الرس
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رصد : @al3mri009
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#اليوم_الوطني_السعودي_92 #اليوم_الوطني_السعودي

9h

فرحة باكستاني باليوم الوطني
https://www.almowaten.net/?p=4579527

9h

سماء الباحة تتزين بألوان الفرحة
https://www.almowaten.net/?p=4579545

10h

جانب من احتفالات #اليوم_الوطني_السعودي_92  بمركز الأمير سلطان محافظة #الرس
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.
.
رصد : @al3mri009
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.
#اليوم_الوطني_السعودي_92 #اليوم_الوطني_السعودي 4

10h

فرحة وبراءة الأطفال بالباحة
https://www.almowaten.net/?p=4579477

10h

جماهير منتخب السعودية: أداء لا يليق
https://www.almowaten.net/?p=4579507

حصاد اليوم
كتابنا

بناء الإنسان وتنمية المكان

2022-09-19 الساعة 6:22
بناء الإنسان وتنمية المكان
بقلم: سعيد بن فايز آل ناجع*

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مع إطلالة ذكرى اليوم الوطني الثاني والتسعين تتجدد في نفوسنا جميعًا مشاعر الفخر والاعتزاز بالانتماء لهذه الأرض المقدسة وقيادتها الرشيدة، متذكرين بكل تقدير وإجلال جهود وتضحيات الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، ورعاية واهتمام أبنائه البررة من بعده ببناء الإنسان وتنمية المكان. إن المتابع والمتأمل لأوضاع العالم من حولنا وما يشهده من فوضى واضطرابات وفتن يزداد إيمانًا وقناعة بقيمة الأمن والاستقرار وقوة الوطن الذي ننعم به بفضل الله ثم بحكمة ورؤية حكومتنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله وحرصهما على راحة ورفاهية الشعب السعودي الذي يبادل قيادته الحب والإخلاص. إن هذه المناسبة الغالية فرصة للتأكيد على اللحمة الوطنية والوقوف صفًا واحدًا خلف دولتنا ومساندة دورها الإيجابي والرائد في محاربة الإرهاب ونصرة المظلومين في ربوع العالم ومساندة رجال أمننا البواسل وأبطال قواتنا المسلحة في التصدي لكل الحاقدين وحماية حدودنا البرية والبحرية بكل شجاعة وثبات. كل عام ووطننا بخير وتطور وازدهار. *‏@saeedalnaja
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  • أبرار الوادعي

    كل عـام و إنتِ يا العظيمة .. عظيمـة
    ‏ من عهد أبو تركـي إلى عهد سلمـان🇸🇦🤍.

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