اختتم بنك التنمية الاجتماعية الورشة التدريبية الـ25 للبرنامج الدولي “إمبريتك Empretec” التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) بمعدل 48 ساعة، التي استمرت 6 أيام وذلك في مركز دلني بمدينة الرياض.

تطوير وتعزيز القدرات والكفاءات الريادية

وهدف البرنامج إلى تطوير وتعزيز القدرات والكفاءات الريادية الشخصية وتأسيس المنشآت “متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة الحجم” لتحقيق الثروة والتنمية المحلية وإيجاد فرص العمل وتحسين المجتمع.

وبلغ عدد خريجي البرنامج (22) ريادياً، من مختلف القطاعات التجارية، مثل قطاع التجزئة والتقنية والأغذية وغيرها، واستفاد خريجي البرنامج من فرصة عقد شراكات تجارية بينهم على مختلف الأصعدة, حيث قُدمت ورش تدريبية تفاعلية تصور تحديات المشاريع الحقيقية، لمعرفة السلوكيات الصحيحة لنجاح المشاريع، وتتضمن منهجية التدريب، والتجربة، والألعاب، والتمارين العملية، ومحاكاة المشاريع.

دور بنك التنمية الاجتماعية في تمكين رواد الأعمال

ويسهم البنك في تمكين رواد ورائدات الأعمال في المملكة من خلال استقطاب البرامج الدولية المعتمدة والورش التدريبية المكثفة لتطوير أصحاب المنشآت بالمملكة وزيادة فرص نجاح المشاريع التجارية مع إعطاء الفرصة لخوض تجارب حقيقية وتقييم نقاط القوة والضعف بما يوجد بيئة تنموية اقتصادية.