أعلن بنك الرياض عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف تقنية شاغرة لحملة الشهادة الجامعية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:



1- أخصائي عمليات تقنية المعلومات وصلاحيات الوصول:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، هندسية الحاسب).

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال عمليات أمن تقنية المعلومات وإدارة الهوية والوصول، وإدارة الثغرات الأمنية.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

2- مطوّر تقنية المعلومات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، هندسية الحاسب).

– خبرة لا تقل عن سنتين في البرمجة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

3- أخصائي عمليات تقنية المعلومات والبنية التحتية والشبكات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، هندسية الحاسب).

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في عمليات وشبكات خدمات تقنية المعلومات.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- أخصائي عمليات تقنية المعلومات وصلاحيات الوصول:

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2- مطوّر تقنية المعلومات:

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3- أخصائي عمليات تقنية المعلومات والبنية التحتية والشبكات:

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