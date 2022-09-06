أعلن بنك الرياض عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف تقنية شاغرة لحملة الشهادة الجامعية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- أخصائي عمليات تقنية المعلومات وصلاحيات الوصول:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، هندسية الحاسب).
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال عمليات أمن تقنية المعلومات وإدارة الهوية والوصول، وإدارة الثغرات الأمنية.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
2- مطوّر تقنية المعلومات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، هندسية الحاسب).
– خبرة لا تقل عن سنتين في البرمجة.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
3- أخصائي عمليات تقنية المعلومات والبنية التحتية والشبكات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، هندسية الحاسب).
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في عمليات وشبكات خدمات تقنية المعلومات.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- أخصائي عمليات تقنية المعلومات وصلاحيات الوصول:
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2- مطوّر تقنية المعلومات:
3- أخصائي عمليات تقنية المعلومات والبنية التحتية والشبكات:
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