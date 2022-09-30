بوتين: خيرسون وزابوريجيا مستقلتان

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جاء ذلك بعد أسبوع من إعلان موسكو، أن روسيا ستضم رسميًا 4 مناطق أوكرانية تسيطر عليها قواتها خلال حفل كبير سيقام في موسكو، اليوم الجمعة.والمنطقتان الأخريان هما دونيتسك ولوغانسك، بينما تمثل المساحة التي تعتزم موسكو ضمها إليها حوالي 15 بالمئة من أراضي أوكرانيا.
ومن المنتظر أن يلقي الرئيس بوتين خطابًا مهمًا أثناء حفل اليوم.