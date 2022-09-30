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تمهيدًا لضمهما رسميًا

بوتين: خيرسون وزابوريجيا مستقلتان

2022-09-30 الساعة 2:44
بوتين: خيرسون وزابوريجيا مستقلتان
المواطن - متابعة

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسومًا يعترف بمنطقتي خيرسون وزابوريجيا الأوكرانيتين كمنطقتين مستقلتين، رغم الاعتراضات والتهديدات الدولية.

الضم الروسي

وحسب قناة “العربية”، تأتي هذه الخطوة تمهيدًا أمام ضم المنطقتين الأوكرانيين رسميًا إلى روسيا. ويعتبر هذا المرسوم خطوة وسيطة لازمة قبل أن يتمكن بوتين من المضي قدمًا في خططه، للإعلان المنتظر اليوم الجمعة أن المنطقتين “أصبحتا جزءًا من روسيا”.

حفل كبير

جاء ذلك بعد أسبوع من إعلان موسكو، أن روسيا ستضم رسميًا 4 مناطق أوكرانية تسيطر عليها قواتها خلال حفل كبير سيقام في موسكو، اليوم الجمعة.

والمنطقتان الأخريان هما دونيتسك ولوغانسك، بينما تمثل المساحة التي تعتزم موسكو ضمها إليها حوالي 15 بالمئة من أراضي أوكرانيا.

ومن المنتظر أن يلقي الرئيس بوتين خطابًا مهمًا أثناء حفل اليوم.

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