ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبتسمًا وهو يمازح وزير دفاعه، الثلاثاء، بينما كان يتفقد تدريبات عسكرية واسعة النطاق في أقصى الشرق الروسي، على بعد آلاف الأميال من العملية العسكرية في أوكرانيا.

مشاركة صينية وهندية:

وتشارك في مناورات “فوستوك”، التي تعني الشرق، قوات من الصين والهند، لكن من غير الواضح ما إذا كانت وحدات من هذه الدول شاركت في القسم الذي تفقده بوتين، وفق رويترز.

كما عرضت خدمة “زفيزدا” للأخبار العسكرية، مقطعًا لبوتين وهو جالس بجوار وزير الدفاع سيرغي شويغو، وهما يرتديان سترات عسكرية ويتبادلان النكات، بينما يستمعان لمحادثة هاتفية بين نائب شويغو ورئيس الأركان العامة.

50 ألف عسكري:

وتقول وزارة الدفاع: إنه لا يشارك في التدريبات التي انطلقت في الأول من سبتمبر، سوى 50 ألف عسكري، في تراجع كبير من 300 ألف شاركوا في نسخة 2018، في حين يعتقد محللون عسكريون غربيون أن الرقمين مبالغ فيهما.

ونشرت وزارة الدفاع، الثلاثاء، مقطعًا مصورًا للشق البحري من التدريبات يظهر فيه أسطول المحيط الهادئ الروسي وهو يتدرب على إطلاق صواريخ كروز من طراز “كاليبر”، قالت: إنها أصابت بنجاح هدفًا على بعد أكثر من 300 كيلومتر.