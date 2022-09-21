أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، التعبئة العامة العسكرية جزئيًا.

جاء ذلك خلال كلمة للرئيس الروسي، وجهها إلى الشعب للحديث عن مستقبل العملية العسكرية واستفتاءات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيه إلى روسيا.

وأكد بوتين أنه كان هناك مخطط لشن هجمات ضد إقليم دونباس والقرم، مشدداً على أن النظام في كييف رفع السلاح في وجه مواطنيه العزل.

تطهير عرقي:

وتابع الرئيس الروسي: أن النظام في كييف ارتكب تطهيراً عرقياً ومارس الإرهاب والحصار تجاه الذين رفضوا الانقلاب عام 2014، والنظام في كييف هو من بدأ هذه الحرب، وبدأها عام 2014.

ولفت بوتين إلى أن النظام في كييف جعل من “الروسوفوبيا” (رهاب الروس) سلاحه الرئيسي، وجعل من الشعب الأوكراني علفاً للمدافع.

وتابع: نحرر الأراضي الأوكرانية بالتدريج خطوة بخطوة، وتم تحرير أجزاء كبيرة من مناطق زابوروجيه وخيرسون.