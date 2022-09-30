بوتين ينزل الميدان الأحمر: سننتصر

عاجل| بوتين ينزل الميدان ويصرخ:



سننتصر ✊🏻 pic.twitter.com/SfgRWVBRPh — Gorgeous (@gorgeous4ew) September 30, 2022

النصر لروسيا:

الضم الروسي:

سلام وأمان:

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن بلاده ستحقق “النصر” في عمليتها العسكرية على أوكرانيا.ووثق مقطع فيديو بوتين وهو يقول للجمهور في الساحة الحمراء وسط موسكو: “النصر سيكون لنا“. وأضاف مخاطبًا سكان المناطق الأربعة التي تم ضمها: “أهلًا بكم في الوطن“، مضيفًا أنهم عادوا إلى وطنهم التاريخي. وأكد من على منصة أقيمت خصيصًا للمناسبة عند جدار الكرملين أن “روسيا لا تفتح أبوابها فحسب لهؤلاء، بل تفتح قلبها”.وأعلن بوتين خلال حفل بموسكو، اليوم الجمعة، ضم أربع مناطق أوكرانية رسميًّا إلى بلاده، ألا وهي دونيتسك ولوغانسك بالإضافة إلى زابوريجيا وخيرسون، مؤكدًا أن هذا القرار حسم نهائيًّا.وعلى وقع التصفيق الحار، وعد بوتين بإعادة إعمار تلك المدن، لكي يشعر سكانها بالسلام والأمان. وأكد أن سكان تلك المناطق أضحوا مواطنين روسًا. كما أعلن في الوقت عينه استعداده لوقف القتال والتفاوض مع كييف.