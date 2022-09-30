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اتهم الغرب بالهجمات الإرهابية

بوتين ينعت أمريكا بـ الشيطان 

2022-09-30 الساعة 6:15
بوتين ينعت أمريكا بـ الشيطان 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن أمريكا صنعت سابقة في تاريخ العالم باستخدام الأسلحة النووية ضد اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية، واصفًا إياها بأنها مثلها مثل الشيطان. وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، جاء ذلك في خطاب قوي ألقاه في الكرملين يملأه العداء الصريح تجاه الغرب. وتزايدت المخاوف من اندلاع حرب نووية منذ أن قال بوتين الأسبوع الماضي: إنه لا يمازح أحدًا عندما يعلن أن روسيا مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن أراضيها والتي تتضمن 4 مناطق أوكرانية جديدة. بوتين ينعت أمريكا بـ الشيطان  - المواطن

ضم المناطق الأوكرانية لروسيا:

وأعلنت روسيا اليوم رسميًّا ضم 4 مناطق أوكرانية إليها، وذلك بعد أن أطلقت الحكومات الموالية للكرملين في كل من لوهانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون استفتاءات في الأيام الماضية حول ما إذا كانت ستمضي قدمًا في هذه الخطوة. وقال بوتين اليوم في خطابه: إن روسيا بعد ضم المناطق أوكرانية ستستخدم كل القوة وكل الوسائل المتاحة لها للدفاع عن أراضيها الجديدة من هجمات الغرب. بوتين ينعت أمريكا بالشيطان 

الغرب وراء تفجير نورد ستريم:

وقال بوتين أيضًا: إن الغرب تحولوا من فرض العقوبات إلى صنع هجمات إرهابية من خلال تخريب خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2، فيما وصفه بمحاولة تدمير البنية التحتية للطاقة الأوروبية، مضيفًا أن المستفيدين منها فعلوها، دون تسمية دولة معينة. وفي المقابل قالت الدول الأوروبية التي تعاني بالفعل من ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الصراع الدولي: إن روسيا وليس أوروبا هي التي تستفيد من الفوضى في أسواق الطاقة وارتفاع الأسعار. بوتين ينعت أمريكا بالشيطان 

رفض القيم الجنسانية الغربية:

وفي إطار آخر بعيد عن الصراع الدولي، شدد بوتين على أنه لا يوجد بما يُسمى جنس آخر سوى الذكر والأنثى، قائلًا: هل جُن الغرب لخلق جنسًا ثالثًا؟! ويُعرف عن الرئيس بوتين، إنه خلال عقدين من حكمه رفض كل ما يتعلق بمجتمع الميم من خلال عدد من القوانين ومن خلال دعم الحركات والمبادرات المحافظة.
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