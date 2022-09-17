بوتين ينفي علاقة بلده بأزمة الطاقة في أوروبا | صحيفة المواطن الإلكترونية

وأكد بوتين، خلال تصريحات على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، أن روسيا ستفي بالتزاماتها فيما يتعلق بإمدادات الطاقة.

إلى ذلك كانت روسيا قد قطعت إمدادات الغاز عن بلغاريا وبولندا لأنهما رفضتا دفع المقابل بالروبل، بدلًا من العملة المنصوص عليها في العقود، كما أغلقت خط أنابيب الغاز نورج ستريم 1 بنهاية شهر أغسطس الماضي، وهو الخط الذي ينقل الغاز إلى ألمانيا وعملاء أوروبيين آخرين، بعد قولها: إن العقوبات الغربية تمنع إجراء إصلاحات ضرورية، يتعذر في وجودها استمرار ضخ الغاز عبره إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وكانت العديد من الدول الغربية فرضت عقوبات على روسيا بسبب اندلاع أزمة أوكرانيا شهر فبراير الماضي، لتشمل أغلب قطاعات الاقتصاد الروسي، بما فيها قطاع الطاقة.

هذا وتعاني دول الاتحاد الأوروبي من أزمة في الطاقة نتيجة لنقص إمدادات الغاز، ما دفع المفوضة الأوروبية في أغسطس الماضي لتبني خطة تهدف لترشيد استخدام الغاز بنسبة 15 بالمائة، بهدف الاستعداد لفصل الشتاء، لتقليل استهلاك الطاقة بشكل عام.