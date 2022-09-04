نفى الأرجنتيني بيتي مارتينيز لاعب نادي النصر إصابته بمرض خطير في القلب، وذلك بعد تداول أنباء عن أنه سيرحل عن النصر وسيعتزل كرة القدم بسبب هذا الأمر.

بيتي مارتينيز يُطمئن جماهير النصر

تلك الأنباء كانت أثار القلق لدى جمهور النصر ليخرج اللاعب عبر خاصية ” القصص” في حسابه بالإنستجرام قائلًا: ” أنا لست مريضًا في القلب ولكنه التهاب في غشاء التامور، هذا الأمر بسيط ولا داعي للعلاج”.

ومن المعروف طبيًا أن التهاب التامور يُسبب آلام حادة في الصدر، ويشعر المصاب بهذا الألم عند احتكاك طبقات التامور القريبة من القلب ببعضها البعض.

وتداول فئات عريضة من جمهور النصر أنباء عن نية أصفر الرياض فسخ العقد مع اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ30 عامًا بسبب مرضه هذا، لكن اللاعب يستعد للمشاركة مع أصفر الرياض في المباريات المقبلة.

وكان نادي النصر خسر من فريق التعاون أمس بهدف دون رد سجله اللاعب سميحان النابت في الدقيقة الـ102 من الوقت بدل الضائع في المباراة.