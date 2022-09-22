تجددت مخاوف جماهير نادي النصر، حول تجدد إصابة الأرجنتيني بيتي مارتينيز في ركبته.

نادي النصر كان أعلن مساء الأربعاء عن إجراء مارتينيز عملية إزالة مسمار الركبة بمدينة برشلونة الإسبانية.

وطالبت جماهير النصر بالاستغناء عن اللاعب الذي يُعتبر غائبًا عن صفوف الفريق منذ مارس من العام الماضي.

وبوقت سابق، كشف الدكتور أحمد الدخيل استشاري الطب الرياضي تفاصيل المرض الذي يُعاني منه اللاعب الأرجنتيني مارتينيز لاعب النصر وهو التهاب في غشاء التامور المحيط بعضلة القلب.

مارتينيز لن يعتزل:

وكانت أنباء تم تداولها عن أن مارتينيز صاحب الـ30 عامًا سيرحل عن النصر بسبب إصابته، بل سيعتزل كرة القدم نهائيًّا ليخرج اللاعب وينفي هذا الكلام بشكل حاسم.

الدكتور أحمد الدخيل قال لـ قناة SSC: “إصابة مارتينيز بعيدة تمامًا عن عضلة القلب وليست خطيرة؛ لأنها في الغلاف المحيط بعضلة القلب، وقد أتت له ربما بسبب الإصابة بكورونا أو بالإنفلونزا”.

وواصل الدخيل: “من الممكن عودة بيتي مارتينيز للمباريات بعد 3 أشهر من الآن ولكن بشرط تقييم حالته، ويُنصح دائمًا بإجراء الفحوصات الطبية على اللاعبين قبل بداية كل موسم من أجل ضمان السلامة لهم جميعًا”.