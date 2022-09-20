وثقت صورتان تفصل بينهما 69 عاماً، حضورَ الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، لحفل تتويج الملكة إليزابيث الثانية عام 1953 ميلادية.

والصورة الثانية وثقت حضور الحفيد، الأمير تركي بن محمد بن فهد لمراسم تشييع جنازة الملكة إليزابيث مساء أمس الاثنين.

تشييع جنازة الملكة إليزابيث

وشارك وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز في مراسم العزاء الرسمية في وفاة الملكة إليزابيث الثانية في العاصمة البريطانية لندن، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ونقل الأمير تركي خلال مراسم العزاء تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.