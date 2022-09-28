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أسوأ مما اعتقدنا

تأثير مدمر لـ الأرق

2022-09-28 الساعة 2:38
تأثير مدمر لـ الأرق
المواطن - متابعة

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كشفت دراسة طبية حديثة، أن الأرق المزمن يؤدي إلى تغييرات خطيرة في جسم الإنسان من شأنها زيادة احتمال الإصابة بأمراض كالقلب والسكري.

أرق مزمن: 

وبحسب الدراسة المنشورة في صحيفة “إكسبيريمنتال ميديسين” المختصة في الطب التجريبي، فإن الأرق المزمن يزيد من إنتاج خلايا مناعية مرتبطة بالالتهاب في جسم الإنسان. ولا يقتصر تأثير الأرق المزمن على زيادة تلك الخلايا المناعية في الجسم، بل يؤدي إلى حدوث تغييرات مؤذية في حمضها النووي. ويشرح الباحث المختص في أمراض القلب والعلوم العصبية في مدرسة الطب بـ”ماونت سيناي” في نيويورك، كاميرون ماكالبين، أنه عندما يمتد الأرق لستة أسابيع، فإن تلك التغيرات السيئة تبدأ في الحصول بجسم الإنسان. وأشار إلى أن هذين العاملين؛ أي زيادة تلك الخلايا وحصول تغيرات في حمضها النووي، يزيدان من عرضة الجسم للإصابة بأمراض القلب.

الجهاز المناعي: 

ويحتاج الجهاز المناعي لدى الإنسان فعلًا إلى عدد من خلايا الالتهاب حتى يظل قادرًا على مواجهة العدوى والجروح، لكن الأمر ينقلب إلى ضده في حال حصول استجابة تفوق ما هو مطلوب. وفي حال زيادة الخلايا المرتبطة بالالتهاب إلى مستوى كبير، فإن ذلك ينذر باضطرابات في الجهاز المناعي، الأمر الذي يفتح الباب أمام أمراض مزمنة. ويقول الباحث ستيفن مالين: إن ما توصلت إليه الدراسة يكشف أهمية اتباع عادات صحية في الخلود إلى النوم، من أجل إراحة الجسم.
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