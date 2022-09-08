تجذب مباراة الشباب ضد الطائي ضمن منافسات دوري روشن السعودي أنظار الجماهير، في ظل البداية القوية للفريقين هذا الموسم.

مباراة اليوم في دوري روشن السعودي

ويلعب الشباب ضد الطائي عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على إستاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، وذلك في إطار مواجهات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الليوث المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي الذي يتواجد في المركز الخامس.

الشباب يخطف الأنظار

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مستوى مميزًا مع مدربه الإسباني فيسينتي مورينو، ونجح في تحقيق الفوز أول جولتين على حساب الباطن بثلاثية نظيفة، وأبها برباعية دون رد.

ولم يستقبل الشباب أي هدف في آخر 3 مباريات على ملعبه في دوري المحترفين، ويطمح للحفاظ على نظافة شباكه للمرة الرابعة، كما أنه أعلى فرق دوري روشن السعودي في متوسط الاستحواذ هذا الموسم بـ67%.

بداية قوية للطائي

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي بخطى ثابتة مع المدير الفني البرتغالي بيدرو ميغيل “بيبا”، ويأمل في مواصلة تألقه هذا الموسم، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الليوث.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي بداية قوية، حيث نجح في تحويل تأخره خارج ملعبه أمام الاتفاق إلى فوز بهدفين، قبل أن يتجاوز عقبة العدالة ويفوز بهدف دون رد، الأمر الذي يحفز لاعبيه.