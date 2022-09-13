شهدت بطولة دوري روشن السعودي منافسة قوية بين حراس المرمى، وخطفوا الأنظار قبل انطلاق الجولة الرابعة.

حراس مرمى خطفوا الأنظار هذا الموسم:

وتألق 3 حراس في انطلاقة الدوري، وهم؛ البرازيلي مارسيلو غروهي بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، والوافد الجديد الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو مع الشباب، وعبدالله المعيوف مع الهلال.

وأشاد حساب دوري روشن السعودي الرسني على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بتألق ثلاثي حراسة المرمى، وعلق قائلًا: “3 مباريات = 3 شباك نظيفة.. من يحافظ على نظافة شباكه للمرة الرابعة على التوالي؟”.

ولم يستقبل مارسيلو غروهي أي فرصة على المرمى خلال الجولات الثلاث الأولى من البطولة، فيما قام كيم سيونج جيو بـ4 تصديات ناجحة، ونجح عبدالله المعيوف في التصدي لـ6 فرص.

انطلاق رابع جولات دوري روشن غدًا:

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الأربعاء، بمواجهتي الطائي ضد الفتح، العدالة مع الشباب، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).