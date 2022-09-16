اختتم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية الدورة التدريبة لمشروع تقديم خدمات تأهيل المستفيدين في قطاع الثروة الحيوانية “الأغنام” للجنسين في محافظة حفر الباطن.

رفع قدرة مربي الأغنام:

وصرح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري بأن هذا المشروع يهدف إلى رفع القدرة الاحترافية لمربي الأغنام من الجنسين، تغيير طرق التربية التقليدية إلى طرق وأنظمة تربية حديثة.

كما يستهدف المشروع تأهيل وتدريب الكوادر البشرية ورفع كفاءة مربّي الأغنام من الجنسين في مختلف مناطق المملكة، عبر تغير طرق التربية التقليدية إلى طرق وأنظمة تربية حديثة، وتطوير مهنة تربية الأغنام عبر رفع الناتج الحيواني من اللحوم والألبان، ورفع دخل المربي من خلال زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف.

وأوضح المطيري أن كل ذلك سيكون في حقيبة تدريبية تشمل عدة مهارات متعلقة بإدارة وتشغيل منتجات مشاريع تربيه الماشية وإدارة خدماتها وتحسين عمليات التسويق والمبيعات بكامل تفاصيلها بالاستعانة بخبرات تدريبية عالية المستوى، بما يتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030 التي ركّزت على تأهيل العنصر البشري الذي هو أساس بناء الاقتصاد الوطني.

انطلاقة المشروع:

كما بين المهندس المطيري أن بداية انطلاق المشروع كانت من محافظة حفر الباطن بوابة المملكة ومصدرها الأول للثروة الحيوانية مما يسهم في تنمية الحركة الاقتصادية، وزيادة حجم سوق الماشية بالمحافظة، واستدامة الأمن الغذائي بالمملكة. وأن العدد المستهدف للبرنامج بالمملكة يقدر بخمسة آلاف مربٍ منها 1000 مربية، وما يقارب 500 متدرب ومتدربة من المنطقة الشرقية، فيما أنهى في هذه الدورة أكثر من 50 متدرب ومتدربة.

كما قدم المهندس عامر المطيري شكره الجزيل لسمو محافظ حفر الباطن على رعايته لحفل التدشين والذي أقيم قبل ثلاثة أشهر بمبنى مكتب الوزارة بالمحافظة، وكذلك الشكر موصول لشركاء النجاح بإدارة المشروع والعاملين عليه.