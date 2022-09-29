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تاريخ الانتصارات العريضة بكلاسيكو النصر والاتحاد

2022-09-29 الساعة 9:46
تاريخ الانتصارات العريضة بكلاسيكو النصر والاتحاد
المواطن - محمد سمعه

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تتمتع مباريات النصر والاتحاد على مر التاريخ بمتابعة جماهيرية كبرى، وذلك قبل مواجهة الفريقين الأحد المقبل بالجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

النصر والاتحاد

ودائمًا تتسم مباريات النصر والاتحاد بالغزارة التهديفية حيث يسيطر الاتحاد في المباريات أمام النصر في جزئية الفوز بنتائج كبيرة حيث كانت البداية في موسم 1980/1981 فاز الاتحاد بخماسية لهدف في الدوري السعودي على النصر، وبموسم 1995/1996 فاز الاتحاد برباعية لهدف. وفي موسم 1996/1997، النتيجة الأكبر لـ العميد كانت بالفوز على النصر بسداسية دون رد، وبموسم 1999/2000 فاز الاتحاد على النصر برباعية دون رد، وعاد الاتحاد وفاز بنتيجة 6-0 أمام النصر في موسم 2004/2005.
الاتحاد والنصر - النصر والاتحاد
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

الاتحاد مهيمن

وبموسم 2007/2008، فاز الاتحاد بخماسية لهدف على النصر، بينما في الدور الثاني من الموسم ذاته، فاز الاتحاد برباعية دون رد. وبموسم 2010/2011 فاز الاتحاد على النصر بنتيجة 5-2 وكانت آخر مباراة يفوز فيها الاتحاد بنتيجة عريضة. وسبق لـ النصر الفوز على الاتحاد في 4 مباريات بنتائج عريضة وهم ” موسم 1978/1979 فاز النصر برباعية لهدف، ثم فاز برباعية لهدف مرة أخرى بموسم 1998/1999. المباراة الثالثة كانت بموسم 2015/2016 حيث فاز النصر بثلاثية دون رد، والمباراة الرابعة كانت في الدور الثاني من موسم 2015/2016 حيث فاز النصر بخماسية دون رد.
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