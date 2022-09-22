يستعد المنتخب السعودي لمواجهة المنتخب الإكوادوري غدًا الجمعة في لقاء ودي، وذلك في إطار تحضيرات الأخضر للمشاركة بكأس العالم 2022 في قطر.

مواجهات الأخضر

وسبق للمنتخب السعودي اللعب أمام منتخبات الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي وباراغواي وتشيلي وبيرو وبوليفيا وكولومبيا وفنزويلا، بينما لم يلعب من قبل أمام منتخب الإكوادور.

ولعب المنتخب السعودي 25 مرة أمام منتخبات أمريكا الجنوبية حيث فاز في لقاء وحيد وخسر 14 مرة وتعادل في 10 لقاءات، كما أن آخر مواجهتين للمنتخب السعودي ضد منتخبات أمريكا اللاتينية، انتهت بخسارة الأخضر أمام فنزويلا وكولومبيا في يونيو الماضي.

توقيت المباراة

وتبدأ مباراة المنتخب السعودي ضد الإكوادور غدًا في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام في مدينة مورسيا الإسبانية، وتنقل عبر قنوات SSC.

وسيواجه المنتخب السعودي، نظيره الأمريكي يوم الثلاثاء المقبل وديًّا في ثاني المواجهات لتوقف سبتمبر الدولي.

وفي أكتوبر المقبل، يخوض المنتخب السعودي 3 مباريات أمام منتخبات “مقدونيا يوم 22 أكتوبر، ألبانيا يوم 26 أكتوبر، هوندوراس يوم 30 أكتوبر” وجميع المباريات تُقام في أبو ظبي بالإمارات.

وفي نوفمبر المقبل سيواجه الأخضر منتخبات “آيسلندا يوم 6 نوفمبر في الإمارات، منتخب بنما يوم 10 نوفمبر في الإمارات، المنتخب الكرواتي يوم 16 نوفمبر في الرياض”.