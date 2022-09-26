تاريخ مواجهات السعودية وأمريكا

يترقب الجمهور السعودي غدًا مباراة السعودية وأمريكا الودية التي تُقام بمدينة مورسيا الإسبانية، في ظل تحضيرات المنتخبين للمشاركة بكأس العالم 2022 في قطر.
مباريات السعودية وأمريكا
وسبق للأخضر مواجهة المنتخب الأمريكي في 6 مباريات، حيث فاز المنتخب السعودي في مباراتين وفاز المنتخب الأمريكي في 3 مباريات مقابل تعادل وحيد.
المباراة الأولى بين المنتخبين كانت بكأس القارات عام 1992 وفاز الأخضر بثلاثية دون رد.
اللقاء الثاني كان وديًا وفازت أمريكا على السعودية 2-0 في الرياض في أبريل من عام 1993.
المباراة الثالثة كانت ودية في مايو من عام 1994 قبل مونديال 94 وانتهت بالتعادل السلبي
المباراة الرابعة كانت ودية في أكتوبر من عام 1994 وفاز الأخضر بهدفين لهدف، وفي المباراة الخامسة وكانت ودية بعام 1995 فاز المنتخب الأمريكي برباعية مقابل 3 أهداف.
وفي اللقاء السادس، فاز المنتخب الأمريكي
على المنتخب السعودي بهدفين دون رد بكأس العالم للقارات عام 1999.
التشكيل المتوقع
تشكيل المنتخب السعودي المتوقع سيكون مكونًا من: “محمد الربيعي في حراسة المرمى، سلطان الغنام، علي البليهي، عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد، ناصر الدوسري، سامي النجعي، أحمد شراحيلي، سالم الدوسري، فراس البريكان، هتان باهبري.