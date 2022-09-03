تنطلق مباراة النصر والتعاون مساء اليوم السبت في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين عن موسم 2022/ 2023.

وكان النصر انتصر على الوحدة بهدف دون مقابل في الجولة الأولى، بينما فاز التعاون على الفتح بالجولة الأولى.

تاريخ المواجهات السابقة بين النصر والتعاون:

وسبق لـ أصفر الرياض أن تقابل مع التعاون في 24 لقاء في دوري المحترفين السعودي، حيث فاز أصفر الرياض في 16 لقاء وتعادل في 4 مباريات وخسر 4 مباريات أمام سكري القصيم.

وسجل النصر 48 هدفًا في شباك التعاون، بينما سجل التعاون 28 هدفًا.

ترتيب دوري روشن قبل مباراة النصر والتعاون:

الشباب في الصدارة برصيد 6 نقاط، يليه كل من الهلال ثانيًا والطائي ثالثًا، وضمك رابعًا ولكل منهم 6 نقاط.

الفتح خامسًا والاتحاد سادسًا والتعاون سابعًا والنصر ثامنًا والرائد تاسعًا وأبها عاشرًا ولكل منهم 3 نقاط.

أما الاتفاق ففي المركز الـ11، والوحدة في المركز الـ12 والخليج في المركز الـ13 والفيحاء في المركز الـ14 والعدالة في المركز الـ15 والباطن في المركز الـ16 والأخير ولكل منهم صفر من النقاط.

وكان نادي النصر أنهى استعداداته لمواجهة نادي التعاون، حيث يبحث أصفر الرياض عن الفوز والوصول للنقطة السادسة، وهو نفس الأمر لفريق التعاون.

وفي وقت سابق، أعلن مسلي آل معمر رئيس النصر عن بقاء الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف عن البقاء في صفوف أصفر الرياض بعد فشل انتقاله إلى النادي الأهلي المصري.