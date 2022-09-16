واصل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

تاليسكا يخطف الأنظار مع النصر

وخاض تاليسكا 30 مباراة مع النصر ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين، وساهم في تسجيل 24 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 22 مرة، وصنع هدفًا.

وخطف تاليسكا الأنظار في آخر 6 مباريات خاضها مع النصر بدوري المحترفين، حيث نجح في تسجيل هدفين ضد الشباب والحزم، وهدف أمام كل من؛ الرائد، الأهلي، ضمك والباطن.

ويمتاز تاليسكا بتسديد الركلات الحرة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث أحرز 4 أهداف من ركلات حرة أمام الحزم، الفيصلي والأهلي بالموسم الماضي، وهبط الثلاثي لدوري يلو، بجانب الباطن بالأمس.

وكان النجم البرازيلي قد غاب عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في أول جولتين بدوري روشن السعودي، بسبب عقوبة الإيقاف.

النصر يتجاوز الباطن برباعية

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ضد النصر بالأمس على نادي الباطن، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العالمي بأربعة أهداف دون رد.

ورفع نادي النصر رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن تذيل الترتيب بدون رصيد.